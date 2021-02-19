СК завершил расследование в отношении мужчины за драку с полицейским на митинге

Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который набросился с кулаками на полицейского на митинге.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - рассказывают в столичном управлении СК. - По версии следствия, 23 января 2021 года обвиняемый, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Страстного бульвара, нанес сотруднику полиции несколько ударов кулаком и ногой в область головы. Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве установлены личность и местонахождение фигуранта, которым оказался житель Люберецкого района Московской области. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

РИА Новости уточняет фамилию обвиняемого. По данным агентства, 23 февраля на полицейского на Страстном бульваре напал Алексей Миляев. О его аресте 10 февраля агентству сообщала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, полностью изобличающая фигуранта в инкриминируемом деянии, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", рассказывают сейчас в столичном управлении СК.