Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Как уточняют в суде, арестован Демури Ильич Воронин. Срок ареста установлен до 13 апреля.

По данным "Интерфакса", арестованный является полным тезкой бывшего генерального директора и совладельца консалтинговой компании. Сейчас компания имеет статус недействующей. По данным открытых источников, Воронин окончил Государственный университет им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия), имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Фабула уголовного дела неизвестна.