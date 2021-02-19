Новости

Лавров: Отношения между Европой и Россией сейчас "разорваны в клочья" 21:05
Лавров: ЕС воспринимает Россию как чужака 21:00
Лавров: Князь Монако попросил РФ о поставках вакцины "Спутник V" 21:00
Движение машин по Крымскому мосту открыто в обе стороны 20:47
Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене 20:34
Российская команда досрочно выиграла Азиатскую серию Ле-Ман 20:25
Меркель заявила, что необходимо вакцинировать всех людей на планете 20:09
"Справедливая Россия" выдвинет на выборах кандидатов от казачества 19:47
МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для завершения "Северного потока-2" 19:41
"Автодор" готов к работе в усиленном режиме из-за ограничений для грузовиков 19:37
Мишустин и Володин обсудили отчет кабмина в Госдуме 19:36
Возобновилось движение автомобилей по Крымскому мосту 19:32
Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами 19:29
В России планируют создать временный регистр медработников 18:58
Краснодарские спасатели переведены в режим ЧС 18:56
В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде 18:40
В аэропорту Минска изменили правила сдачи теста на COVID-19 18:31
Эксперт сообщил о росте раннего бронирования туров по России 18:29
В Великобритании наградили орденом "За заслуги" собаку 18:18
Путин выразил поддержку Мадуро 18:17
В Петербурге предложили током реабилитировать переболевших COVID-19 17:58
Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям 17:56
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете 17:56
В Петербурге прививать от коронавируса будут в торговых центрах 17:36
Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
19.02.2021 20:34
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по делу о госизмене

Текст: Владислав Куликов

Лефортовский суд Москвы отправил под арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

Нижегородский суд приговорил россиянина к 9 годам за госизмену

Как уточняют в суде, арестован Демури Ильич Воронин. Срок ареста установлен до 13 апреля.

По данным "Интерфакса", арестованный является полным тезкой бывшего генерального директора и совладельца консалтинговой компании. Сейчас компания имеет статус недействующей. По данным открытых источников, Воронин окончил Государственный университет им. Фридриха Шиллера в Йене (Германия), имеет степень магистра политологии и международных отношений, состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Фабула уголовного дела неизвестна.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин выразил поддержку Мадуро
В Кремле надеются на "здравое видение" ЕС и США по вопросу новых санкций
Минтранс раскрыл подробности соглашения о перевалке белорусских грузов
В Минтруде разъяснили, как маткапитал можно вернуть на счет пенсии
В Крыму режим угрозы ЧС ввели еще в одном муниципалитете
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг