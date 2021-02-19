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19.02.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

В Курске задержан обвиняемый в убийстве криминальных авторитетов

Текст: Елена Шулепова (Курск)

В Курске сотрудники уголовного розыска при поддержке спецподразделения СОБР задержали подозреваемого в убийстве курских криминальных авторитетов. Задержанный с 2016 года находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Алексей Алеков по кличке Охотник входил в группу, которая по версии следствия, занималась отстрелом курских авторитетов в 2010-2011 годах. Двое других подельников - Руслан Сибелев по кличке Робот и Алексей Хандоцкий по кличке Хонда были задержаны в 2015 и осуждены на длительные сроки. Алеков в 2016 был объявлен в федеральный розыск. По информации полиции, все эти годы он умело скрывался: изменил внешность, не устраивался на официальную работу, все передвижение свел к минимуму.

Оперативникам удалось получить информацию о его местонахождении. Он был задержан во дворе многоэтажного дома, в котором жил в Курсе. Полиция передала его следователям СУ СКР по региону.

Расследованием уголовного дела бывшего киллера занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК. Как сообщили в ведомстве, 43-летнему Алексею Алекову вменяется несколько преступлений - два убийства, совершенные в группе, пособничество в покушении на убийство.

Первое преступление датируется июнем 2010 года. Оно было свершено на территории садового товарищества в деревне Щетинка Курского района. Это была попытка застрелить местного авторитета Олега Афанасьева (Шопен) и его жену. В тот раз и авторитет и его супруга остались живы. Повторное нападение киллеры совершили в марте 2011 года. Шопен был убит у подъезда своего дома автоматной очередью.

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Причиной нападения на Афанасьева, по информации следствия, стала "личная неприязнь", а точнее - криминальные разборки. По той же причине Сибилев решил устранить сподвижника Шопена - Алексея Украинцева (Украина). Совместно с двумя подельниками установил наблюдение за Украинцевым. Его расстреляли в августе 2010 года в Курске. По информации следователей, погибший находился в своей машине, когда на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской к нему подъехал Алеков на мотоцикле и открыл стрельбу из ружья по машине. Украинцев, бывший за рулем, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения Алекова. Следствие ходатайствует в суде об аресте.

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