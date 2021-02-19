В Москве курьер заехал в салон трамвая на мопеде

В столице курьер сервиса доставки пиццы заехал в салон трамвая на мопеде. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале департамента транспорта города.

На кадрах, которые зафиксировала установленная внутри трамвая камера, видно, как курьер сначала пропускает пассажиров, а потом закатывает свой мопед в салон.

"На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае, - говорится в сообщении. - Зато на такое поведение отреагировал Мосгортранс.

На курьера уже пишут заявление в полицию. Ему грозит штраф, а если выходку признают хулиганством - даже лишение свободы. "Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров - это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил", - отмечается в заявлении.