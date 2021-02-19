В Москве ужесточили ответственность за порчу зеленых насаждений

В Москве ужесточили ответственность за нанесение вреда зеленым насаждениям. Кроме штрафа виновному придется заплатить за восстановление дерева, газона или кустарника. Постановление правительства Москвы на этот счет подписал мэр города Сергей Собянин.

В документе говорится, что виновные в незаконном уничтожении или повреждении зеленых насаждений должны компенсировать полную стоимость их восстановления, включая закупку посадочного материала, работы по посадке, уход и содержание растения от года до десяти (время, за которое срок саженцы должны вырасти). Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, такая компенсация ждет как обычных горожан, решивших вырубить дерево без разрешения, так и строительные компании, которым зелень вдруг помешала.

Вот пример. Во дворе дома рядом с парковкой растет тополь. Кто-то из жителей задумывается: вот если бы дерева не было, то на машино-место стало бы больше. И вот он потихоньку начинает подпиливать нижние ветки, а затем и верхние, глядишь, и до корней добрался бы. Но соседи вовремя заметили его потуги. Раньше заплатил бы четыре тысячи рублей и дело с концом. А теперь придется оплатить не только штраф, но и стоимость нового тополя, работу по высадке и уход за ним - для тополя это в течение трех-пяти лет. Если же при этом пострадали и другие растущие рядом растения, например, кусты сирени, придется сполна заплатить и за них. К слову, дороже всего оценивается восстановление хвойных деревьев, например, ели и сосны, лиственницы, туи и пихты, а также особо ценных лиственных пород - акации белая, вяза, дуба, ивы белой , каштана, клена, липы, ореха и ясеня. Стоимость только посадочного материала этих пород может достигнуть 200-300 тысяч рублей и выше.

Как рассказал "РГ" член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики Мосгордумы Магомет Яндиев, основная сложность в правоприменительной практике этого документа в том, что человека надо поймать на месте преступления или его должны зафиксировать камеры видеонаблюдения. "Выявить незаконные рубки деревьев могут не только природоохранные инспектора и полицейские, но и жители. Для этого они должны задержать нарушителя, вызвать полицию для составления акта. Затем материалы будут направлены в суд. Документ поможет рассчитать и предъявлять компенсационные иски к тем, кто осуществил незаконную рубку", - рассказал "РГ" Магомет Яндиев. По словам депутата, в городе не один десяток прецедентов по незаконной вырубке деревьев. И он надеется, что с ужесточением наказания таких случаев станет меньше.

По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы, в минувшем году выявлено 74 факта повреждения и 85 фактов уничтожения зеленых насаждений в городе. К административной ответственности привлечено 151 виновное лицо. Преимущественно по фактам причинения вреда зеленым насаждениям к административной ответственности привлекались юридические лица в 84 случаях. И в 10 случаях наказывали граждан, к слову, по другим фактам выявить нарушителя не удалось.

Напомним, в этом году в городе продолжат озеленять территории по программам "Миллион деревьев" и "Наше дерево". Например, именные деревья в честь новорожденных москвичи смогут посадить на территориях 23 парков, там подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев. Из них около четырех тысяч мест уже забронированы. Посадки начнутся с приходом тепла.