В Москве вдвое выросло число аптек, принимающих электронные рецепты

С февраля этого года у москвичей больше нет необходимости печатать бумажный рецепт - достаточно показать рецепт с QR-кодом на экране мобильного телефона в аптеке. Количество аптек, отпускающих лекарственные препараты по электронному рецепту, увеличилось в два раза - теперь их более 1,5 тысячи. Из них более 1,2 тысячи - это коммерческие аптеки, и более 350 - аптеки и аптечные пункты, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития.

"Запуск электронных рецептов стал возможен благодаря работе единой цифровой платформы - после считывания QR-кода рецепта фармацевт получает детальную информацию о назначенных препаратах из базы данных ЕМИАС. Этот сервис уже доступен в 351 аптечной организации Департамента здравоохранения Москвы для льготного отпуска, а также в 1223 точках коммерческих аптек. С начала работы проекта количество аптечных точек, где принимают электронные рецепты, увеличилось вдвое и составляет 1 574", - пояснила Анастасия Ракова.

Новая система электронных рецептов исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим лицам или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одному и тому же рецепту. Электронный рецепт нельзя подделать, потерять или повредить.

Сервис "Электронный рецепт" появился в Единой медицинской информационно-аналитической системе города Москвы (ЕМИАС) в начале 2014 года. Тогда врачи начали оформлять рецепты в электронном виде, что позволило более чем в два раза сократить время на эту процедуру. Однако до февраля 2021 года бланки рецептов для каждого пациента печатались в бумажном виде, от необходимости чего избавил новый сервис.

Теперь врач подписывает рецепт квалифицированной электронной подписью, а пациентам для получения назначенных препаратов достаточно показать в аптеке QR-код рецепта или, если рецепт льготный, пациент также может получить лекарства, предъявив полис ОМС. Для тех, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой регион, сохранена возможность получить рецепт на традиционном бумажном бланке.

На сегодняшний день электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник столичного Департамента здравоохранения. В дальнейшем возможность подключиться к системе предоставят всем коммерческим, ведомственным и федеральным медицинским организациям, расположенным в Москве.