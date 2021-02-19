В Рязани из-за аварии без воды остались тысячи жителей

В Рязани ликвидируют порыв водопровода, оставивший без воды сорок многоквартирных домов, два детских сада и больницу. В мэрии обещают, что полностью авария будет ликвидирована к 17 часам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Порыв на водоводе произошел рано утром на ул Семинарской около дома № 41. По информации замглавы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, выезжавшего на место ЧП, аварийно-восстановительные работы ведет дежурная бригада Водоканала. Как пояснил главный инженер предприятия, магистральный трубопровод не поврежден - переломилась из-за мороза труба внутриплощадочного водопровода диаметром 150 мм.

Мэрией организован подвоз воды, раздача происходит у Городской клинической больницы № 8, еще одна машина привезет воду по адресу ул. Павлова, д. 46 (район детского сада № 55). По поручению Владимира Бурмистрова представители префектуры пройдут по домам, где отключена холодная вода и уточнят необходимость организации дополнительного подвоза. Людям, которые не могут выйти на улицу по состоянию здоровья или другим причинам, советуют позвонить по номеру 112 для доставки питьевой воды городскими спасателями. Воду доставят и в детские сады.

На месте, где вода вышла на поверхность, образовался настоящий каток. Проезжую часть улицы сейчас посыпают противогололедными средствами. Обещают восстановить движение транспорта в течение двух часов. К 17 часам планируется завершение работ и возобновление подачи воды.