В Воронежской области бригада дорожников пострадала при взрыве газа

Баллон с пропаном взорвался во время работ на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе утром 19 февраля.

По данным управления МЧС по Воронежской области, на 749 километре магистрали работала бригада дорожников, у 50-литрового газового баллона выбило дно. Пожара не последовало.

- По предварительной информации, баллон замерз, они решили его прогреть открытым огнем. Произошла разгерметизация. Четверо пострадавших: трое в хирургии с ожогами рук и лица, один в реанимации, - сообщил пресс-секретарь воронежского управления Сергей Хренов.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб добавляет, что всего травмы получили семь человек: рабочим с легкими повреждениями оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.