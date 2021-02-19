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19.02.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

В Воронежской области бригада дорожников пострадала при взрыве газа

Текст: Татьяна Ткачёва

Баллон с пропаном взорвался во время работ на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе утром 19 февраля.

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По данным управления МЧС по Воронежской области, на 749 километре магистрали работала бригада дорожников, у 50-литрового газового баллона выбило дно. Пожара не последовало.

- По предварительной информации, баллон замерз, они решили его прогреть открытым огнем. Произошла разгерметизация. Четверо пострадавших: трое в хирургии с ожогами рук и лица, один в реанимации, - сообщил пресс-секретарь воронежского управления Сергей Хренов.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб добавляет, что всего травмы получили семь человек: рабочим с легкими повреждениями оказана помощь и назначено амбулаторное лечение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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