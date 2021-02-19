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19.02.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

Вице-мэр Воронежа задержан по подозрению в мошенничестве

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Заместитель главы Воронежа по градостроительству Юрий Бавыкин задержан по подозрению в крупном мошенничестве. Вместе с ним по делу проходит замруководителя управы Коминтерновского района города Светлана Васькова. Сейчас суд определяет меру пресечения для фигурантов.

Фото: ФСБ РФ
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- Их задержали 17 числа. Срок задержания истекает в 14 часов, буквально час назад следователи принесли материалы, судья рассматривает ходатайство следствия о заключении подозреваемых под домашний арест, - рассказал РИА Новости представитель Ленинского суда Воронежа. Он добавил, что задержанные являются фигурантами в уголовном деле о мошенничестве в крупном размере.

Правоохранительные органы пока не подтверждают информацию о задержании чиновников. Комментарием задержанных редакция также на данный момент не располагает.

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