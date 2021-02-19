Высокопоставленным сотрудникам МВД присвоены новые специальные звания

В пресс-службе МВД России сообщили о присвоении очередных специальных званий руководителям подразделений.

Сообщается, что присвоения званий состоялось Указом Президента РФ от 18 февраля 2021 года N104 "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания".

Звание генерал-полковника полиции присвоено Шулике Виталию Дмитриевичу - заместителю министра внутренних дел РФ.

Звания генерал-майора полиции присвоено Демину Дмитрию Александровичу - первому заместителю начальника ГУТ МВД России; Деревянко Эдуарду Васильевичу - заместителю директора БКБОП от МВД России; Добровольскому Александру Геннадьевичу - начальнику УМВД России по Еврейской автономной области; Ионову Алексею Николаевичу - начальнику УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве; Латунову Олегу Михайловичу - начальнику УМВД России по Липецкой области; Соколову Алексею. Владимировичу - заместителю министра внутренних дел по Республике Татарстан - начальнику полиции.

Звания генерал-майора внутренней службы присвоено Зеленову Андрею Михайловичу - заместителю начальника ГУ МВД России по Московской области; Терехину Сергею Николаевичу - заместителю начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.