ДОМ.РФ: Долгосрочная льготная ипотека стимулирует появление новостроек

Лидером по выходу на рынок новых проектов строительства жилья стал в минувшем году Приморский край. Москва и Санкт-Петербург по доле новых жилых комплексов оказались во второй десятке рейтинга.

Если в начале 2020 года в Приморье строилось 855 тысяч кв. м жилья, то за год появились проекты еще на 520 тысяч кв. м (61% от январских объемов). На втором месте - Воронежская область (48,6% новых проектов), на третьем - Тюменская (47,6%). Далее следуют Татарстан и Удмуртия.

В Москве, занявшей 11 место, строительство жилья приросло за год лишь 4,3 млн кв.м (это 26,2% от январских объемов). Санкт-Петербург оказался на 19 месте с 12,6% новых жилых комплексов (1611 тысяч кв. м).

Приморье вышло в лидеры, считают в ДОМ.РФ, благодаря программе льготной ипотеки, средняя ставка по которой сейчас всего 1%.

"Долгосрочное стимулирование спроса в регионах с недостаточными объемами жилищного строительства позитивно влияет на активность застройщиков, - говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. - Хотя ажиотажный спрос поначалу и привел к росту цен, сейчас очевиден долгосрочный позитивный эффект от меры. Девелоперы понимают, что программа продлится до конца 2024 года и готовы наращивать запуски проектов строительства, не опасаясь сжатия спроса".

Повышенный спрос на новостройки может способствовать выходу на дальневосточный рынок новых игроков, то есть повышению конкуренции, что в итоге даст гражданам больший выбор при решении жилищного вопроса. Эта схема может стать моделью для долгосрочных программ по стимулированию спроса именно в регионах с недостаточным объемом нового предложения, считает Белоусов.

В целом по России за год стартовали проекты на 28,8 млн кв. м, это 26,8% от строительства в январе 2020 года. При этом объем строящегося жилья за год снизился со 107,5 до 94 млн кв. м, отмечают в ДОМ.РФ. Это связано с недостатком запусков новых проектов в первом полугодии на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на жилье, считают в компании. Во втором полугодии объемы новых проектов начали превышать показатели 2018 года. Так, в августе их появилось на 29% больше, чем годом ранее, в октябре - на 67%, а в декабре - на 96%.

Росту новых проектов способствовали снятие ограничений на проведение строительных работ к середине года, снижение процентных ставок на рынке, появление программы льготной ипотеки, а также значительные остатки на депозитах физических лиц, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. "Пока рано говорить об окончательно сформировавшемся тренде значительного роста вывода на рынок новых проектов", - считает он.