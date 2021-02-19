На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления

Из села Нунлигран Чукотского автономного округа на вертолете эвакуировали 43 человека после аварии на теплотрассе.

Из-за ЧП без отопления остались десять жилых домов и школа-интернат. Всех жителей перевезли в Проведения и Сиреники к родственникам и знакомым, сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте аварии ведутся восстановительные работы. В село доставят тепловые пушки, дизель-генераторы, сварочные аппараты и комплект радиаторов.

Отмечается, что населенный пункт обеспечен электроэнергией и связью, запаса твердого топлива в котельной хватает на всю зиму.