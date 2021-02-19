В Приамурье полицейского обвинили в получении взятки от иностранца

Следователи СК РФ по Амурской области возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении оперуполномоченного линейного отдела МВД на транспорте города Сковородино.

Правоохранители установили, что в ноябре 2020 года сотрудник полиции получил взятку в размере 50 тысяч рублей от иностранца за помощь в получении водительского удостоверения.

Суд определил подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на время расследования преступления. Он также отстранен от исполнения должностных обязанностей.