В Приморье раскрыли массовое убийство, совершенное 15 лет назад

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД Приморья задержали 44-летнего жителя Артема. Его подозревают в убийстве шести человек, в том числе двоих детей, совершенном 15 лет назад.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все эти годы полицейские отрабатывали разные версии этого особого тяжкого преступления.

Летом 2005 года в одном из домов по улице Лескова обнаружили шестерых убитых, среди которых были дети 10 и 12 лет. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". Недавно по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого жителя края.

К настоящему моменту установлено, что первоначально конфликт произошел на почве ревности: 21-летняя женщина приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта они нанесли ей колото-резаные раны, от которых умерла. Затем мужчина убил пятерых свидетелей преступления, находившихся в доме.

Оба исполнителя преступления находятся под стражей.

Расследование уголовного дела ведет СК России по Приморскому краю.