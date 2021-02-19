Физиков и математиков соберут в кулак по соседству с атомным Саровом

Филиал МГУ станет основой Национального центра физики и математики (сокращенно - НЦФМ), который решено создать на границе с атомградом Саров в Нижегородской области.

А управлять развитием нового Центра будет правительственная комиссия с большими, как у ВПК, полномочиями. Проект постановления правительства в поддержку этой инициативы вынесен на открытое обсуждение.

Как следует из документа, Национальный центр физики и математики по соседству с федеральным ядерно-оружейным центром РФЯЦ-ВНИИЭФ планируется создавать с активным вовлечением в это дело Российской академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". На стадии подготовки проект согласован с Министерством науки и высшего образования, ему обещана заинтересованная поддержка в госкорпорации "Росатом".

Цели сформулированы исчерпывающе широко: получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала ядерного оружейного комплекса "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышение привлекательности российской науки для молодых ученых.

- Мы понимаем эту работу как создание Академгородка нового типа, своеобразной долины знаний за пределами физической защиты федерального ядерного центра, - поделился своим видением глава "Росатома" Алексей Лихачев с членами Российской академии наук. И там же, на Общем собрании РАН, рассказал, как созревала идея и обрела нынешний вид. - Президент России Владимир Путин во время визита в Саров (26 ноября 2020 года.- Авт.) одобрил нашу инициативу о создании здесь Национального центра физики и математики и открытии филиала МГУ…

Академик Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета, вскоре подтвердил, что новый филиал (для МГУ он - восьмой по счету и второй, после Севастополя, в России) будет "абсолютно физическим-математическим". То есть станет готовить магистров по фундаментальным направлениям физики и математики. Таких программ может быть около тридцати: топология, геометрия, супервычисления, моделирование и различные разделы физики, в том числе квантовая и фотонная…

Академику Садовничему вторит и президент РАН Александр Сергеев, соглашаясь с главой "Росатома", что "речь идет о создании нового Академгородка".

- Для того, чтобы происходило эффективное развитие атомной отрасли и в целом науки в нашей стране, очень правильным было бы сейчас объединить на единой площадке усилия "Росатома", РАН, российских университетов, - заявил журналистам академик Сергеев.

В КБ-11, как называли в первые годы Саров, работали выдающие физики и математики Фото: Александр Емельяненков / РГ

Как он считает, это позволило бы сформировать такой центр, где в условиях открытого режима, во взаимодействии с международным научным сообществом эффективно ведутся исследования по самым современным направлениям науки и технологий. А параллельно с этим осуществляется подготовка молодых кадров для науки и высокотехнологичной промышленности.

Важно и то, акцентировал президент РАН, что такой центр будет создаваться не в режимном городе, а на открытой площадке уже существующего технопарка - за охраняемым периметром ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Саров и самого РФЯЦ-ВНИИЭФ. По словам Сергеева, там будет гражданская, туристическая инфраструктура, недалеко планируется строительство нового международного аэропорта, пройдет высокоскоростная автотрасса.

- В этом Академгородке, - заглядывает в будущее президент РАН, - будут построены и новые исследовательские центры, и исследовательская инфраструктура. Там предполагается разместить очень крупные установки класса "мегасайнс". Это будет наш современный Академгородок нового тысячелетия…

Научные чтения в память об академике Ю.Б. Харитоне стали традицией в Сарове и проводятся даже среди школьников Фото: Александр Емельяненков / РГ

По словам Алексея Лихачева, новый физико-математический центр призван стать "своеобразной меккой российских атомщиков" и, одновременно, "точкой притяжения ученых, молодых специалистов из вузов всей нашей страны, а также образовательных центров".

Не удивительно, что при столь высоких ожиданиях заявленный проект вызвал повышенное внимание. И хорошо, что уже сегодня он вынесен на открытое обсуждение - так, чтобы каждый из тех, для кого это важно, мог ознакомиться, составить собственное мнение, дать оценку, замечания, внести предложение.

В опубликованном документе (пока это, напомним, только проект постановления правительства) привлекает внимание существенная оговорка, сделанная в самом начале: Национальный центр физики и математики создается "в форме объединения без образования юридического лица".

И тут же, вторым пунктом, еще более важное предложение: "Образовать Правительственную комиссию по развитию Национального центра физики и математики для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных ведомств и организаций".

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев у своей экспозиции на форуме "Армия-2019" Фото: Александр Емельяненков / РГ

Как следует из "Положения…" о такой комиссии (прилагается к проекту постановления), ее хотели бы наделить широкими правами и высокими полномочиями. И тут, как считают собеседники "РГ", уже успевшие познакомиться с документом, есть что обсудить и сопоставить.

Комиссия создается как "постоянно действующий координационный орган". Ее персональный состав и руководство утверждается распоряжением правительства РФ. Отдельно указано, что "председателем комиссии является заместитель председателя правительства Российской Федерации", ответственным секретарем - представитель "Росатома".

Среди прочего комиссию предлагается наделить правом готовить и напрямую вносить предложения по поводу создания, развития и функционирования НЦФМ на уровень президента и председателя правительства России (в том числе по вопросам финансового обеспечения).

Уже своей властью комиссия формирует научно-технический совет НЦФМ, утверждает положение о нем и его состав. Она же разрабатывает проекты научной программы и программы развития самого центра, представляет их на утверждение непосредственно председателю правительства.

При этом "решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных и образовательных организаций, иных заинтересованных организаций и общественных объединений".

Комиссия имеет право заслушивать руководителей федеральных органов исполнительной власти "по вопросам, касающимся выполнения принимаемых комиссией решений". Более того: "Руководители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации несут персональную ответственность за выполнение решений комиссии".

Согласно документу, Минобрнауки вместе с "Росатомом", РАН, Курчатовским институтом и МГУ надо будет в двухмесячный срок представить для утверждения в правительство уже согласованный состав правительственной комиссии по развитию НЦФМ.

А "Росатому" предписано в тот же срок согласовать с Федеральной службой безопасности едва ли не самый "чувствительный" в этом деле вопрос - перечень вовлекаемых в работу центра экспериментальных установок, которые находятся в ведении и на режимной территории РФЯЦ - ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина (Снежинск, Челябинская область) и РФЯЦ - ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская область).

Полностью вынесенный на обсуждение проект постановления о создании Национального центра физики и математики доступен здесь.