Кого и зачем государство поддерживает продуктами

В коронакризис всем нуждающимся помогли с продуктами - на карты перечисляли деньги, волонтеры разносили по домам увесистые наборы, в столовых организовывали социальные обеды. Фото: Александр Корольков

Во многих регионах об этом уже подумали.

Ульяновская область

В Ульяновской области действуют карты для малообеспеченных и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Получить карту могут те, кто оказался в трудной ситуации и чей доход ниже величины прожиточного минимума (ПМ) в регионе. На карту ежемесячно зачисляется 1000 руб., которые можно потратить на хлебобулочные изделия и крупы, молоко и молокопродукты, овощи, фрукты, сахар, мясопродукты, рыбопродукты, масла растительные, маргарин, яйца. Также вводится специальная карта для детского питания. От жителей региона поступало большое количество жалоб на качество молочной кухни, которую выдавали с задержкой. Было принято решение ввести детскую карту, чтобы родители сами могли решить, что купить. Сейчас продолжаются переговоры с рядом торговых сетей, которые помогут в реализации проекта. Карту смогут получить малоимущие семьи по назначению врача.

Республика Коми

В Республике Коми беременные женщины и малоимущие кормящие матери получают ежемесячное пособие на покупку продуктов. Пособие для беременных - 1000 руб., для кормящих - 650 руб. в месяц.

Костромская область

В Костромской области беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет предоставляется ежемесячная компенсация на питание - 450 руб.

Республика Крым

В Крыму с 2015 года действует ежемесячная денежная выплата в 500,5 руб. для приобретения социально значимых сортов хлеба. Она предоставляется малоимущим ежемесячно. Ежегодно ее размер индексируется, выплату можно оформить в МФЦ или через портал госуслуг и получать на карту.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге централизованной программы продпомощи нет. Но продуктовые наборы выдают районные администрации и комплексные центры социального обслуживания. В основном наборы выдают многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, пожилым гражданам. Обычно получение продуктового набора - это разовый вид поддержки, но если в семье все очень плохо, то продуктовые наборы можно получать ежемесячно. В Ленинградской области наборы примерно такие же, как в Петербурге, но в них помимо бакалеи чаще добавляют овощи: картофель, морковь и капусту.

Омская область

В Омской области лица, оказавшиеся в центре помощи семье и детям, могут получать ежемесячно продуктовые наборы. Дети получают специализированное питание: фруктовое пюре, молочные смеси, каши.

Астраханская область

Малоимущим жителям Астраханской области раз в год предоставляют продуктовые наборы. Их получить могут семьи и одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже ПМ.

Красноярский край

В Красноярском крае раз в квартал гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, выдают продуктовые наборы: для одиноко проживающего - до 350 рублей; для семьи - до 500 рублей (предоставляется одному члену семьи); для многодетной семьи - до 700 рублей (также одному члену семьи).

Кемеровская область

В Кемеровской области с 2001 года действует акция по обеспечению отдельных категорий граждан, которые по состоянию здоровья не могут возделывать огород и обеспечить себя овощами на зиму, овощными наборами. В набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты - все основные овощи, которые хорошо хранятся. Вес одного овощного набора - 80 кг. Акция проходит в сентябре. Получить такой набор могут инвалиды, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении, и другие категории граждан.

Дальний Восток

В Чукотском автономном округе неполные малоимущие многодетные семьи для приобретения продуктов питания получают 4000 руб. в год. Претендовать на помощь могут семьи с тремя детьми в возрасте до 18 лет, а также детьми до 23 лет, обучающимися очно в образовательной организации.

Во время пандемии многие регионы проводили акции по раздаче продуктов или вводили "продуктовое пособие"

В Сахалинской области малоимущие семьи с детьми до 18 лет ежеквартально получают набор продуктов питания, в который входят чай, сахар, растительное масло, крупы, консервы, макароны и другие продукты стоимостью 1900-2050 руб. Адресная продовольственная помощь предоставляется семьям с детьми до 18 лет со среднедушевым доходом ниже ПМ.

В Камчатском крае гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (погорельцы и т.п.), и малоимущим (доход ниже ПМ в крае) выдают талоны на питание, которыми можно воспользоваться в столовой и получить горячий обед либо продуктовый набор (мясо, рыба, консервы, крупы, растительное масло, мука) в соцучреждении по месту жительства.

Помогут волонтеры

Во время пандемии многие регионы проводили акции по раздаче продуктовых наборов малоимущим или вводили "продуктовое пособие". Например, в Калининградской области в 2020 году на карту "Мир" в течение двух месяцев начисляли 10 тысяч рублей. На них можно было приобрести 35 видов продуктов: свинину, говядину, консервы, кур и т.п. Все ценники на такие товары в магазинах-участниках проекта выделялись специальной маркировкой. Помощь получили малоимущие, инвалиды, безработные, граждане предпенсионного возраста, одинокие родители с несовершеннолетними детьми.

45 процентов своего дохода бедные (их в России 19,6 млн человек) тратят в год на продукты, у богатых эти затраты составляют около 15%

Кроме того, во многих регионах постоянно работают некоммерческие организации и благотворительные фонды (совместно с региональными властями или сами по себе), которые помогают едой малоимущим и бездомных. Нуждающиеся получают продуктовые наборы или виртуальные карты, баллы на которых можно потратить на покупку продуктов. В большинстве регионов есть так называемые социальные столовые (организация горячего питания) для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бездомных и малоимущих.

Подготовили Николай Грищенко, Карачаево-Черкесия, Илья Изотов, Крым, Айгуль Камаева, Уфа, Наталья Коротченко, Астрахань, Елена Мелихова, Ростовская область, Елена Мационг, Ирина Никитина, УрФО, Наталья Саванкова, Пензенская область, Анна Скрипка, Белгород, Курск, Надежда Столярчук, Красноярск, Михаил Сухарев, Кабардино-Балкария, Элина Труханова, Костромская область, Андрей Чугунов, Нижний Новгород, Александр Шестаков, Пермский край, Ирина Штерман, Иркутск, Елена Шулепова, Брянск, Рязань, Алексей Юхтанов, Ульяновская область, Ульяна Вылегжанина, Марина Ледяева, Алексей Михайлов, Светлана Цыганкова, Вера Черенева, СЗФО, Александр Филимоненко, Дальний Восток.

Источник: На основе открытых источников. Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Татьяна Карабут

Как у них

В США система адресной продовольственной помощи существует еще с 30-х годов прошлого века. Раньше она именовалась "программой продовольственных талонов" (Food Stamps Program), а во время президентства Барака Обамы получила название SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). SNAP предполагает получение ежемесячных дотаций малоимущими гражданами, которые могут быть потрачены на продукты питания практически в любом магазине, а отвечает за реализацию программы минсельхоз.

За "фудстемпы" можно купить мясо, рыбу, хлеб, крупы, овощи, фрукты - практически любой продукт, кроме горячей и готовой еды, алкоголя, сигарет, товаров для животных и лекарств. Претендовать на пособия могут те, у кого ежемесячный доход на уровне прожиточного минимума (1257 долларов на человека), максимально можно получить 194 доллара в месяц на человека. При этом у программы строгие требования к получателю электронных карточек, в частности, он должен быть трудоустроен, а в случае увольнения не отказываться от предлагаемой государством работы (исключение составляют инвалиды, пенсионеры и беременные женщины). В настоящее время этой помощью пользуется примерно каждый седьмой американец, в некоторых штатах - почти четверть населения.

Подготовила Евгения Акулова