Пермячка перевела в финансовую пирамиду 1,5 миллиона рублей

В Перми 46-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что у ней обманом похитили полтора миллиона рублей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, потерпевшая ранее вложила 360 тысяч рублей в одну из финансовых пирамид, которая работала под вывеской паевого инвестиционного фонда. Женщина решила забрать финансовые средства, но в компании, где они были размещены, ей сообщили, что получить она их сможет только вместе с другими суммами, которые необходимо перевести на различные счета.

В течение месяца женщина переводила мошенникам деньги, а когда общая сумма "инвестиций" дошла до полутора миллиона рублей, поняла, что ее обманули. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.