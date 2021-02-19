Предприниматели Нижегородской области смогут найти новых партнеров в Беларуси

В целях оказания содействия нижегородским и белорусским предприятиям в развитии деловых связей и расширении взаимовыгодного сотрудничества Представительство Нижегородской области в Беларуси и Торгово-промышленная палата региона подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Палаты Иван Разуваев и руководитель Представительства Андрей Дудкин, сообщается на сайте Нижегородской ТПП.

Согласно данному соглашению, стороны будут заниматься организацией деловых контактов российских и белорусских предпринимателей, проведением деловых мероприятий в целях ознакомления бизнес-кругов с экономикой и экспортными возможностями территорий.

Стороны договорились оказывать организационную и информационную поддержку друг другу, а также осуществлять поиск партнеров для торговли и совместного предпринимательства, проводить контактно-кооперационные биржи, экономические форумы между российскими и белорусскими партнерами.

Как отметил Иван Разуваев, Беларусь на протяжении многих лет является стратегическим партнером Нижегородской области.

"Одной из ключевых задач Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, объединяющей предприятия нашего региона, является содействие торгово-экономическому сотрудничеству нижегородских предприятий с зарубежными партнерами. Для этого Торгово-промышленная палата устанавливает и развивает связи с деловыми партнерами, поддерживает прямые контакты, заключает соответствующие соглашения. У нижегородских предприятий стабильно высокий интерес к сотрудничеству с белорусскими партнерами", - подчеркнул Иван Разуваев.

В свою очередь, Андрей Дудкин заметил, что представительство в рамках развития торгово-экономического сотрудничества оказывает предприятиям содействие в заключении и реализации договоров, соглашений и контрактов с организациями Беларуси, в обеспечении нижегородско-белорусской производственной кооперации и создании совместных предприятий, в консультировании нижегородских и белорусских предприятий по вопросам их взаимодействия и многим другим вопросам. По его словам, взаимодействие с Торгово-промышленной палатой региона как с объединением предпринимателей позволит, объединив усилия, продолжить системную адресную работу с предприятиями по сопровождению внешнеэкономических сделок, подготовке и экспертизе заключаемых контрактов, организации переговоров.