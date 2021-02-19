В два раза и даже больше увеличились платежи за тепло у многих жителей Башкирии. И часто виной тому становились неисправные приборы учета. Депутаты республики разобрались в ситуации и решили: пора поднимать штрафы для "управдомов".

Они подготовили законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

А кузбасские законодатели увеличенными в десять раз штрафами решили бороться с поджигателями сухой травы, из-за которых полыхают леса. Госдума уже поддержала их законопроект и готова рассмотреть его в первом чтении.

Начнем с тепла. Как пояснил спикер Госсобрания республики Константин Толкачев, речь идет об усилении ответственности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций за несоблюдение требований по установке, замене и эксплуатации общедомовых приборов учета энергоресурсов.

Ведь если они неисправны, то люди вынуждены платить не по фактическому потреблению, а по нормативам, что часто дороже. К примеру, жительница Салавата за ноябрь заплатила за отопление 2,2 тысячи, а за декабрь уже пять тысяч. В Уфе счет за отопление в однушке превысил четыре тысячи рублей. Проверка показала, что в одних случаях причиной стали "перетопы", а в других - приборы. Депутаты предлагают штрафовать компании на суммы от 300 до 350 тысяч. Это в полтора-три раза больше, чем сейчас.

Кстати, ресурсоснабжающие организации Уфы уже начали делать перерасчеты гражданам, у которых платежи выросли более чем на 42 процента.

А теперь о пожарах. По итогам прошлого пожароопасного периода в Кузбассе возбуждено свыше 700 административных дел, более 270 нарушителей привлекли к ответственности.

"Но это никого не останавливает, - считает председатель кузбасского парламента Вячеслав Петров Вячеслав Петров. - Административные санкции незначительные. Физлица платят максимум пять тысяч рублей. И то лишь в случае, если привело к пожару - как в лесу, так и за его пределами".

Тем временем только в 2020 году в регионе произошло более 1,3 тысячи лесных пожаров, вызванных выжиганием сухой травы. За один апрельский день огонь уничтожил больше двух десятков жилых и восемь нежилых домов в трех селах. Десятки людей остались без крыши над головой.

Парламентарии предложили установить новые штрафы для граждан, в десять раз выше: от 15 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 12 до 100 тысяч, для предпринимателей без образования юрлица - от 40 до 80 тысяч, а для юрлиц - от 100 тысяч до двух миллионов.