В Кирове загорелся деревянный жилой дом

Пожар вспыхнул в деревянном жилом доме в Кирове. ЧП произошло на улице Бородулина, 38. Информация о возгорании поступила в 00:46 по местному времени, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Для тушения огня четырехквартирном жилом доме привлекли восемь пожарных расчетов. В 01:30 пожар был локализован, а в 02:00 было ликвидировано открытое горение.

Следственные органы начали проверку по факту пожара, жертвами которого стали несколько человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР. На месте работают следователи, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.