В Оренбуржье прокуроры проверят детский центр после жалоб об избиениях

В Оренбургской начата прокурорская проверка по факту появившейся в социальных сетях и СМИ информации об избиениях детей в реабилитационном центре города Бузулука.

По данным прокуратуры региона, речь идет о социально-реабилитационном центре. Поводом для проверки послужила тревожная информация о противоправных методах "воспитания" в учреждении, опубликованная руководителем благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анной Межовой на странице в Facebook.

Недавно в фонд обратилась приемная мама, которая взяла под опеку ребенка из бузулукского центра. По словам мальчика, во время пребывания в социальном учреждении он и другие воспитанники подвергались избиениям - в том числе со стороны старших детей, которым педагоги поручали следить за порядком.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев поручил провести анализ работы центра и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, обеспечению для них безопасных условий проживания, воспитания и обучения.