В Самарской области проверят детский сад после сообщений об избиениях

В Самарской области началась прокурорская проверка по информации об избиениях детей одним из воспитателей в детском саду города Чапаевска.

Результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры, сообщили "РГ" в надзорном ведомстве.

Речь идет о структурном подразделении ГБОУ СОШ "Центр образования" детский сад звездочка. Родители детей старшей группы, в которой занимаются дошкольники шести-семи лет, сообщили корреспонденту "РГ", что, по словам нескольких ребят, воспитатель таскала детей за уши, била по голове и запирала за проказы в туалете.

В дошкольном учреждении, по словам директора детского сада Светланы Приходько, сейчас идет служебное расследование с привлечением психологов.