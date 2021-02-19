В Самарской области власти подписали соглашение с Франко-Российской ТПП

В четверг, 18 февраля, в Самаре открыл свою работу форум "Дни Франко-Российской торгово-промышленной палаты в Самарской области". В нем приняли участие представители регионального правительства, компании-члены Франко-Российской ТПП, а также представители компаний, работающих на территории нашего региона.

Гостей Самарской области поприветствовала заместитель председателя регионального правительства Наталья Катина.

- От лица губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, от лица правительства Самарской области позвольте поприветствовать вас на форуме. Визит Франко-российской торгово-промышленной палаты - очень знаменательное событие и мы искренне рады приветствовать столь представительную делегацию, в которую вошли 17 предприятий, - отметила Наталья Катина.

Генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что Самарская область - отличный пример региона с комфортными условиями для работы инвесторов.

- Нужно инвестировать в те регионы, которые инвестируют сами в себя, улучшают качество жизни своих граждан. Самарская область - яркий пример правильного подхода. Подтверждение моих слов - состав нашей делегации. Это 17 организаций, среди которых половина - российские компании. Когда российские компании едут в какой-то регион, значит, и французам есть, чем заняться именно в этом регионе, - подчеркнул Павел Шинский.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов презентовал гостям форума инвестиционные возможности региона.

- Самарская область - столица автопрома и автокомпонентов. Кроме этого, Самарская область и Тольятти являются столицей французского бизнеса: много компаний из Франции, работающих на территории нашего региона, пришли вместе с Альянсом Рено-Ниссан. Сегодня это очень большая и дружная семья французского бизнеса, - рассказал Дмитрий Богданов. - Мы сформировали очень насыщенную программу события, чтобы показать наши инвестиционные площадки и предприятия с участием французского бизнеса. Это позволит коллегам пообщаться, увидеть и услышать, насколько комфортно работать в Самарской области, как много направлений развития существует в нашем регионе.

Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев в ходе переговоров с коллегами отметил, что ТПП Самарской области планирует провести ряд мероприятий, направленных на развитие торгово-экономических отношений с французскими компаниями. Предприниматели Франции уже принимали участие в Международном онлайн форуме R2R, организованном ТПП Самарской области. В предстоящем Третьем Международном онлайн форуме R2R также примут участие представители французского бизнеса, заинтересованные в развитии предпринимательства на территории Самарской области.

В ходе форума представители делегации презентовали свои компании, задавали вопросы представителям регионального правительства и выражали надежду на дальнейшее взаимодействие с Самарской областью.

Президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе отметил, что компания Schneider Electric давно и успешно работает на территории Самарской области.

- Самые важные составляющие, необходимые для инвестора, здесь есть: это доступ к высококвалифицированным кадрам, развитой инфраструктуре, в том числе транспортной. Третья составляющая - выстроенные взаимоотношения с областным правительством, которое, в хорошем смысле слова, лоббирует интересы своих предприятий на всероссийском уровне. Мы очень комфортно чувствует себя здесь, - заметил Йохан Вандерплаетсе

После пленарного заседания форума было подписано соглашение между Франко-Российской торгово-промышленной палатой и Агентством по привлечению инвестиций Самарской области.

В течение первого дня своего визита в регион гости региона посетили производственную площадку Schneider Electric и индустриальный парк "Преображенка". В пятницу, 19 февраля, делегация Франко-российской ТПП ознакомится с инновационным потенциалом региона, посетив технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". На площадке технопарка состоится онлайн-конференция с участием руководства АО "АВТОВАЗ". После этого гости региона встретятся с представителями администрации Тольятти и посетят Особую экономическую зону "Тольятти".