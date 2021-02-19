В Самарской области запустят завод по производству железобетонных изделий

Разместить производство на самых выгодных условиях - именно для этих целей в Самарской области создаются и активно развиваются индустриальные парки.

Сегодня в Самарском регионе действует два промпарка: "Преображенка" и "Чапаевск". Еще один, "Новосемейкино", готов начать принимать инвесторов со всеми преференциями, которые дает статус резидента такой площадки.

Вместе со статусом резидента компания-инвестор получает земельный участок с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей и сопровождение проекта.

- В этом году мы строим большие планы по развитию индустриальных парков. Во-первых, начнем осваивать территорию, прилегающую к "Преображенке" - это 240 гектаров свободных площадей, готовых принять российских и зарубежных инвесторов. Во-вторых, надеемся запустить промпарк "Новосемейкино" и реализовать всю территорию индустриального парка "Чапаевск" - в настоящее время ведем переговоры с потенциальными резидентами обеих площадок. На двух площадках сегодня действует 18 резидентов. За все время они заплатили в федеральный бюджет 4 миллиарда рублей налогов, в региональный - свыше 750 миллионов рублей, - поделился планами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в промпарке "Чапаевск" идет строительство завода по производству железобетонных изделий. Новый производственный комплекс планируется запустить в 2022 году. Здесь будет создано 65 рабочих мест, а мощности будущего предприятия позволят выпускать 17,5 тысяч изделий в год. Серьезным подспорьем в реализации инвестиционного проекта стал льготный заем в размере 250 миллиона рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов в конце прошлого года.

По словам директора компании-резидента Михаила Терентьева, выпускать здесь будут стойки для сетей электроснабжения. Подобную продукцию в регионе еще никто не делает, поэтому инвестор готов обеспечивать ими Самарскую область и соседние субъекты.

- Главное, что привлекает инвестора - готовая инфраструктура: дороги, коммуникации. Он понимает, что, разместив производство у нас, ему не нужно вкладывать много собственных средств, не будет никаких скрытых платежей, договоров технического присоединения, - рассказал генеральный директор АО "ПромПарки" Сергей Евсеев. - Резиденты промпарка "Чапаевск", который расположен на территории опережающего развития, также получают ряд дополнительных льгот: нулевой налог на прибыль и льготную ставку по страховым выплатам.

Специально для взаимодействия с инвесторами в режиме "одного окна" руководство правительства региона организовало "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области". Вся ключевая информация с указанием необходимых контактов для инвесторов размещена на сайте www.investinsamara.ru.