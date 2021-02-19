Из-за аварии на Бийской ТЭЦ двое работников попали в реанимацию

В Алтайском крае произошло ЧП на одной из крупных теплоэлектростанций. На Бийской ТЭЦ из-за вспышки пыле-воздушной смеси серьезно пострадали двое сотрудников. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, ЧП произошло накануне вечером. Сбой в работе растопочной пылесистемы одного из котлов привел к тому, что пыле-воздушная смесь в ней вспыхнула. И хотя сработала автоматическая система пожаротушения станции и пожарные со спасателями приехали быстро, двое сотрудников станции серьезно пострадали.

"Они экстренно госпитализированы, сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы оказать им необходимую помощь", - говорится в официальном сообщении компании об этом инциденте.

На работу станции, по словам специалистов, ЧП не повлияло, сбоев в теплоснабжении города не было. Сейчас на предприятии создана комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего.