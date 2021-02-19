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19.02.2021 09:21
Рубрика: Общество

На Алтае научились "сушить" мед и делать из него леденцы

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Ученые и студенты Алтайского госуниверситета придумали как сделать функциональные продукты более удобными в использовании, а главное - вкусными. Они создали натуральные леденцы с концентрированным содержанием меда, ягод и целебных трав, с помощью которых можно быстро пополнить запас витаминов и микроэлементов в организме. В студенческом бизнес-инкубаторе университета уже "выращивают" малое предприятие, которое займется производством таких полезных леденцов.
Леденцы, разработанные алтайскими учеными, содержат только мед, ягоды и фрукты. Фото: Алтайский государственный университет Леденцы, разработанные алтайскими учеными, содержат только мед, ягоды и фрукты. Фото: Алтайский государственный университет
Леденцы, разработанные алтайскими учеными, содержат только мед, ягоды и фрукты. Фото: Алтайский государственный университет

- Мы провели исследования и выяснили, что "модные" функциональные продукты питания на самом деле пока мало востребованы на рынке, спрос на них не высок, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель команды разработчиков бизнес-инкубатора АлтГУ Виталий Царев. - Причина простая - невкусно. Мало кто готов каждый день есть пророщенные зерна и растительное мясо. Даже полезные чаи по статистике употребляют все один процент любителей чайных церемоний. Следовательно, чтобы повысить спрос на полезную еду, нужно улучшить ее вкусовые качества. Мы решили попробовать создать такой продукт, ведь современные технологии сегодня позволяют перерабатывать натуральное сырье, сохраняя все его свойства.

Фото: Архив Ольги и Владимира Капитоновых
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В лаборатории промышленной фармации и сферхкритических флюидных технологий АлтГУ с помощью вакуумно-импульсной сушки мед перевели в твердое состояние и добавили в него ягоды и фрукты, уваренные методом субкритического экстрагирования - малину, черноплодку, клюкву, яблоко, лимон с имбирем. Получились полностью натуральные леденцы с высоким содержанием витаминов и микроэлементов

- Мы уже оформили патент на разработку, сертифицировали продукцию по европейским стандартам с прицелом на экспорт и даже выпустили пробные партии, - подчеркнул Виталий Царев. - Разослали пробники в разные города страны от Москвы до Владивостока, чтобы изучить спрос. Потребители приняли полезные леденцы на ура. Теперь основная проблема - наладить их серийное производство.

Пробные партии изготовили в лаборатории. Но для масштабирования проекта необходимы современные производственные линии, поэтому ученые планируют зарегистрировать малое предприятие при университете и подать заявку на грант, чтобы построить завод по глубокой переработке растительного и лекарственного сырья в Чарышском районе. В этом предгорном районе находится сельхозкооператив, который заготавливает экологически чистое сырье для нового продукта - мед, ягоды-дикоросы и целебные травы. На его базе и планируют построить небольшой завод, если удастся получить грантовые средства - до 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива.

- Мы готовим заявку на грант, чтобы запустить наукоемкое производство. Медовые леденцы - это только первый этап. В дальнейшем хотим расширить набор функциональных продуктов, введя в их состав экстракты целебных трав. Но это будет не лекарство и не БАДы, а именно пища, которая поддержит организм в сложные периоды, например, в сезонный подъем заболеваемости, при повышенных нагрузках, - пояснили в АлтГУ.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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