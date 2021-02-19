Новосибирский фотограф восхитил сибиряков снимками Байкала

Новосибирский фотограф Слава Степанов вновь удивил поклонников своего творчества. На этот раз работами, сделанными на озере Байкал. На них - невероятно красивый лед, прозрачный, искрящийся, глубина и прозрачность озера.

Фотографии Слава Степанов разместил в своих аккаунтах в социальных сетях. Публикации вызвали восторг у пользователей. "Красота да и только!!!", "Это что-то невероятное. Давно мечтаю съездить на Байкал зимой. Летом был уже четыре раза", "Космос", - комментируют они.

Слава Степанов, как правило, снимает объекты с высоты. Известность ему принесли фотографии промышленных предприятий, городов и природы.