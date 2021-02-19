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Рубрика: Происшествия

Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин сообщил во время судебного заседания, что ему не удалось запустить вручную противопожарную систему в здании. Система зафиксировала возгорание, но оповещение в автоматическом режиме не включилось. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Instagram.com/prokuratura_kirov43/
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По словам Антюшина, пожарный датчик на четвертом этаже ТРЦ сработал 25 марта 2018 года около 16 часов. Выждав несколько секунд, охранник несколько раз пытался нажимать кнопку ручного пуска, наблюдая по монитору, что в здании началось задымление. Но кнопка не реагировала.

Антюшину предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что он не выполнил должностные обязанности по оповещению посетителей о пожаре. Но подсудимый вину не признает, считая, что с ним не были проведены достаточные инструктажи и занятия.

В момент трагедии, которая унесла шестьдесят человеческих жизней, Антюшин являлся работником частного охранного предприятия, с которым был заключен договор на оказание охранных услуг в "Зимней вишне". Подсудимый заявил, что он не подписывал трудовой договор и должностную инструкцию, а должностные обязанности ему делегировали устно, поясняя, что его дело - охрана общественного порядка.

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