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19.02.2021 17:07
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал РЖД за нелегально действовавший в Сибири вокзал

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В ходе проверки соблюдения градостроительного законодательства, сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выявили грубое нарушение со стороны ОАО "РЖД". Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, вокзал в поселке Чаны Новосибирской области действовал без необходимых разрешений.

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Станцию относят к 3 классу, она была построена в 1972 году, однако в октябре прошлого года открылась после капитального ремонта. В пресс-службе РЖД ранее отмечали, что вокзал не только получил современный вид и оборудование, но также в 1,5 раза прибавил в площади. Однако работать он начал без соответствующего разрешения на ввод со стороны федерального минстроя.

Только после представления, внесенного транспортной прокуратурой, РЖД получило соответствующие документы. Но это не спасло компанию от солидного штрафа в рамках возбужденного прокуратурой административного дела. По результатам его рассмотрения Арбитражный суд Новосибирской области назначил штраф в 250 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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