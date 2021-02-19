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19.02.2021 14:20
Рубрика: Власть

Томский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел первое в этом году совместное заседание томской областной антитеррористической комиссии (АТК) и оперативного штаба правоохранителей региона. Его участники подвели итоги работы по противодействию идеологии терроризма в 2020 году и обсудили задачи на 2021-й.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

- Главная цель комплексного плана противодействия идеологии терроризма, который утвердил президент, - снижение уровня радикализации, неприятие идеологии терроризма, экстремизма и любой противоправной деятельности, - подчеркнул глава региона, возглавляющий АТК.

Подводя итоги прошлого года, советник губернатора - председатель аппарата областной АТК Сергей Кривошеин отдельно остановился на профилактической работе с осужденными в исправительных учреждениях, оперативной деятельности по выявлению каналов незаконной миграции, обучении профильных специалистов и взаимодействии с молодежью.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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- Работа всего правоохранительного пула региона в этом направлении приносит ощутимый результат, который подтверждается результатами исследований: по итогам соцопроса, организованного департаментом информполитики, более 77 процентов опрошенных жителей региона чувствуют себя в безопасности, оценивают вероятность террористических угроз, как крайне низкую, - сообщил Сергей Кривошеин.

Тем не менее Сергей Жвачкин призвал участников заседания не снижать темпы оперативной работы и осваивать новые подходы в профилактике.

- Мы живем с вами в самой молодой области России, и бурное развитие коммуникаций еще сильнее ощущается в нашем молодежном, университетском Томске, что требует особого внимания угрозам деструктивных течений и информационного терроризма, развития новых каналов коммуникаций, - подчеркнул губернатор.

С докладом об этой работе на заседании АТК выступили член комиссии, начальник областного департамента информационной политики Алексей Севостьянов и руководитель пресс-службы регионального управления ФСБ Евгений Амельченко.

Справка "РГ"

Сергей Жвачкин представил членам АТК нового заместителя председателя антитеррористической комиссии и руководителя областного оперативного штаба - начальника управления ФСБ России по Томской области полковника Олега Трофимова.

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