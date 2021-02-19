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19.02.2021 09:50
Рубрика: Общество

В Красноярском крае сфотографировали самую маленькую птичку России

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края в объектив фотографа попал желтоголовый королек - редкая певчая птичка и самый маленький представитель орнитофауны Европы и России.

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Как сообщается на сайте Красноярского краевого отделение Русского географического общества, в лесничестве "Перовское" любитель наблюдения за птицами (бердвочер) Татьяна Сашко смогла запечатлеть желтоголового королька (Regulus regulus). Это миниатюрное пернатое (вес взрослой особи 5-6 граммов) крайне редко попадает в поле зрения человека - уж слишком подвижен желтоголовый королек.

Кстати, свое название он получил за яркую золотисто-желтую полоску на темени, которую и называют "короной".

- Корольки постоянно перепархивают с ветки на ветку, не задерживаясь подолгу на одном месте, а также они часто держатся высоко в густых кронах, где их трудно различить невооруженным глазом. Лишь с высоты доносится их негромкий свист. Поэтому эти снимки можно назвать большой удачей фотографа, - уточнили специалисты нацпарка.

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