В Красноярском крае сфотографировали самую маленькую птичку России

В национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края в объектив фотографа попал желтоголовый королек - редкая певчая птичка и самый маленький представитель орнитофауны Европы и России.

Как сообщается на сайте Красноярского краевого отделение Русского географического общества, в лесничестве "Перовское" любитель наблюдения за птицами (бердвочер) Татьяна Сашко смогла запечатлеть желтоголового королька (Regulus regulus). Это миниатюрное пернатое (вес взрослой особи 5-6 граммов) крайне редко попадает в поле зрения человека - уж слишком подвижен желтоголовый королек.

Кстати, свое название он получил за яркую золотисто-желтую полоску на темени, которую и называют "короной".

- Корольки постоянно перепархивают с ветки на ветку, не задерживаясь подолгу на одном месте, а также они часто держатся высоко в густых кронах, где их трудно различить невооруженным глазом. Лишь с высоты доносится их негромкий свист. Поэтому эти снимки можно назвать большой удачей фотографа, - уточнили специалисты нацпарка.