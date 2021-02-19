В Новосибирске полиция спасла таксу, хозяин которой умер неделю назад

Голодную и страдающую от обезвоживания таксу, запертую в квартире, спасли новосибирские полицейские. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, хозяин собаки скончался девять дней назад.

О запертом в квартире животном стражам порядка рассказали соседи: собака долгое время скулила и жалобно выла в одной из квартир дома по улице Ученых в новосибирском Академгородке. Участковый, опросив соседей, выяснил, что хозяина увезли в больницу и с тех пор его никто из жильцов подъезда не видел.

Установив личность владельца квартиры, полицейские выяснили, что 56-летнего мужчину увезли на скорой помощи девять дней назад, а 12 февраля мужчина скончался в больничной палате. Дверь квартиры было решено вскрыть, чтобы спасти одинокого пса.

- Навстречу вышла собака породы такса, которая не проявила агрессии к полицейским, а наоборот охотно пошла к людям. У животного был тоскливый вид, - отмечают в региональном ГУ МВД. - Первым делом собаку напоили, а затем передали волонтерам.

Родственников скончавшегося мужчины на данный момент найти не удалось. Вместе с полицейскими волонтеры придумали таксе новую кличку: теперь собака привыкает отзываться на имя Лиза.

Как сообщила временно присматривающая за собакой женщина, поначалу Лиза с трудом принимала воду и была сильно истощена. Но уже сейчас чувствует себя удовлетворительно и ждет новых хозяев.