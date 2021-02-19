В Новосибирске улицу залило кипятком, от тепла отключили 12 домов

В Новосибирске крупная авария произошла на магистральной теплотрассе: из-за прорыва 800-мм трубы горячая вода хлынула на поверхность и залила участок улицы Беловежской. Как рассказали в пресс-службе новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании, для проведения ремонтных работ пришлось частично отключить магистраль и в первые часы после аварии без тепла остались 12 многоквартирных домов.

В зону отключения также попали детская стоматологическая клиника и четыре общественных здания. Позже пообещали оставшиеся без тепла дома подключить к теплоснабжению по обратному трубопроводу, что сделает батареи в квартирах хотя бы теплыми. Помимо этого, на пониженные параметры теплоснабжения перевели четыре микрорайона: Северо-Чемской, Бугринская роща, поселок Ефремова (Расточка) и Затулинский жилмассив.

Полностью закончить ремонтные работы на поврежденном участке специалисты планируют завтра днем. Теплотрассу на Беловежской в СГК называют одной из самых аварийных в городе. За последние шесть лет на ней произошло 17 дефектов. Этим летом по программе капремонта здесь планируют заменить трубы на двух участках, обшей протяженностью 470 метров.