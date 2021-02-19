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19.02.2021 13:25
Рубрика: Власть

В Новосибирской области строят школы по новым технологиям

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор региона Андрей Травников во время рабочей поездки посетил новую современную гимназию на 1100 мест в поселке Краснообск Новосибирского района.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Сегодня это не только одна из лучших школ в регионе, но и одна из первых, при строительстве которой были внедрены новые подходы, которые позволили сократить затраты без потери качества и безопасности объекта.

- Впечатляет сама школа, и я рад за жителей Краснообска - особенно с учетом непростой истории строительства этого объекта. В итоге все получилось: и участок отстояли, и школа замечательная, - сказал губернатор.

Фото: Татьяна Кравченко
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Ранее Андрей Травников, возглавляющий рабочую группу Госсовета РФ "Образование и наука", изучил опыт эффективного использования образовательных пространств в учебных заведениях других российских регионов. В результате на федеральном, региональном уровнях была проведена большая работа по исключению избыточных требований из нормативных документов. Одно осталось неизменным - сохранение уровня безопасности и комфорта образовательной и внеурочной деятельности.

Глава региона отметил возможность увеличить количество этажей школы до четырех. Такое решение позволяет разместить на площадях школы, построенной в условиях уже освоенной территории, все необходимое для школьной и внеурочной деятельности детей.

- Я удовлетворен результатами той деятельности, которая была развернута три года назад не только в Новосибирской области, но в масштабах всей страны. В ней участвовало огромное количество специалистов, - подчеркнул Андрей Травников. - В 2018 году, понимая какой объем школ предстоит построить в ближайшие годы, мы задались целью, не теряя в качестве и в проектных решениях, сократить стоимость строительства. Сегодня я вижу конкретные решения, которые удалось внедрить за эти годы, в том числе, при поддержке коллег на федеральном уровне.

Глава региона сообщил, что работа по оптимизации будет продолжена. В целом благодаря современным решениям в регионе уменьшена удельная стоимость строительства школ на 30 процентов, по сравнению с проектами 2016-2017 годов.

Справка "РГ"

В новой гимназии в Краснообске оборудованы мастерские по обработке металла и дерева, по кулинарии и технологии обработки ткани, лингафонные кабинеты, практикумы, лабораторные, ресурсные кабинеты, обеденный зал на 582 места, актовый зал на 553 места и так далее. При строительстве использованы более долговечные фасады, удобная отделка лестничных маршей, применено более рациональное планирование: с одной стороны - исключены ненужные неиспользуемые площади, с другой - созданы пространства для внеклассных уголков.

Ранее жители Краснообска обращались к Андрею Травникову с просьбой построить в активно развивающемся рабочем поселке большую современную школу.

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