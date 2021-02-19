Газовики рассказали о соблюдении правил безопасной эксплуатации оборудования

О необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту газовики напоминали неоднократно. Но не менее важную роль для надежного газоснабжения играет исправность дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных и частных домах. Данные каналы обеспечивают работу отопительных приборов и без преувеличения спасают жизни людей, в случае утечки газа выводя опасные вещества наружу.

Однако многие потребители газа, а также УК, ТСЖ и организации иных форм управления по разным причинам отказываются от проверки и очистки дымовых и вентканалов, тем самым подвергая риску свою жизнь и безопасность окружающих людей. В Ставропольском крае на сегодняшний день проверка вентиляции в более чем 3 300 многоквартирных домах не проводилась более пяти лет. Это не дает гарантии, что даже исправное газовое оборудование, установленное в помещениях, может функционировать надлежащим образом.

Именно поэтому обслуживание дымоходов и вентканалов жизненно необходимо. Их проверка и при необходимости очистка на основании п. 12 Правил № 410 производится не реже трех раз в год. Как правило, не позднее чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания отопительного сезона.

Стоит отметить, что осуществлять проверку дымовых и вентканалов имеет право специализированная организация, имеющая соответствующее оборудование и обученных специалистов. Обслуживание вентиляции не входит в перечень обязательных работ по техобслуживанию внутридомового (внутриквартирного) оборудования - это отдельная, но не менее важная услуга для обеспечения безопасного использования газа.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергей Бондаренко:

"Приоритетным направлением в нашей работе всегда является безопасность потребителей газа. Техобслуживание газового оборудования, исправность вентиляции, соблюдение элементарных правил безопасного использования газа - это залог надежного и безопасного газоснабжения".

Пресс-релиз предоставлен АО "Газпром газораспределение Ставрополь"