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19.02.2021 13:39
Рубрика: Происшествия

На Северном Кавказе сократилось число погибших и пострадавших в ДТП

Текст: Иван Егоров (Ставрополь)

В прошлом году в Северо-Кавказском округе не было допущено катастроф и ЧП на воздушном, водном и железнодорожном транспорте. Об этом на выездном совещании в Ставрополе сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также, по его словам, благодаря принятым мерам за год общее число дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей лицензируемого автотранспорта, уменьшилось на 42 процента. Кроме того, более чем на треть уменьшилось число погибших и раненых в ДТП.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В 2020 году выросло число ДТП из-за неисправных машин

Что касается антитеррористической защищенности объектов транспорта, то, как напомнил Патрушев, в соответствии с новыми требованиями к обеспечению безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры должны привлекаться войска национальной гвардии. Это уже выполняется в Карачаево-Черкессии и Ингушетии. Вместе с тем, по словам секретаря СБ РФ, беспокойство вызывает затянувшийся процесс создания подразделений транспортной безопасности. По его данным, в СКФО создано только восемь таких подразделений, из них шесть - на железнодорожном, по одному - на водном и воздушном транспорте.

Еще Патрушев обратил внимание руководителей регионов на результаты проверок авиации общего назначения, которые выявили многочисленные нарушения. Начиная от выполнения полетов на неисправных воздушных судах и заканчивая неправомерным допуском к полетам лиц, не прошедших необходимую подготовку и не имеющих свидетельств авиационных специалистов. "Такая безответственность может привести к серьезным последствиям", - предупредил Николай Патрушев.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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