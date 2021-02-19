На Ставрополье школьный автобус столкнулся с тепловозом

В Буденновском районе Ставрополья 19 февраля около 14.30 на пересечении автомобильной дороги Светлоград - Буденновск столкнулись тепловоз и школьный автобус. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, детей в транспортном средстве не было, но пострадал водитель.

- Водитель школьного автобуса выехал на пути, проигнорировав запрещающий сигнал светофора и поданный звуковой сигнал о запрете проезда. В момент аварии детей в автобусе не было. Водитель госпитализирован в центральную больницу Буденновского муниципального округа, - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.

В УГИБДД Ставропольского края уточнили, что за рулем автобуса Volgabus находился 56-летний водитель. Он возвращался из школы, высадив там детей. Движение на железнодорожной ветке временно приостановили до устранения последствий.