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19.02.2021 20:46
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье трое детей провалились под лед озера, двое пропали

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Буденновском районе Ставропольского края трое детей провалились под лед озера Буйвола. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края Яна Мартыненко, спасти удалось только девочку 2008 года рождения.

Фото: iStock
В Нижегородской области трое детей провалились под лед, один погиб

- Второй ребенок также девочка, по третьему ни пол, ни возраст неизвестны. Предположительно они утонули. На месте сейчас работают 13 спасателей из села Левокумского, у них лодки, осветительные приборы, - отметила Мартыненко.

Также при необходимости на озеро готовы отправиться спасатели из Георгиевска и Ессентуков.

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