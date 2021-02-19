На Ставрополье трое детей провалились под лед озера, двое пропали

В Буденновском районе Ставропольского края трое детей провалились под лед озера Буйвола. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь Противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края Яна Мартыненко, спасти удалось только девочку 2008 года рождения.

- Второй ребенок также девочка, по третьему ни пол, ни возраст неизвестны. Предположительно они утонули. На месте сейчас работают 13 спасателей из села Левокумского, у них лодки, осветительные приборы, - отметила Мартыненко.

Также при необходимости на озеро готовы отправиться спасатели из Георгиевска и Ессентуков.