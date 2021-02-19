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19.02.2021 14:20
Рубрика: Власть

Патрушев: Размер ущерба по коррупционным делам в СКФО - почти 2 млрд рублей

Текст: Иван Егоров (Ставрополь)
В Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году выявлено более 2200 коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в СКФО, которое прошло в пятницу в Ставрополе. По его словам, размер ущерба по оконченным уголовным делам составил почти 2 млрд. рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 543 млн. рублей, что, по мнению секретаря Совбеза РФ, является хорошим показателем, который будет только расти.
Фото: Иван Егоров/РГ Фото: Иван Егоров/РГ
Фото: Иван Егоров/РГ

Как отметил Патрушев, высоким остается уровень коррупции в топливно-энергетическом комплексе. До сих пор не решен вопрос погашения долгов за поставленные энергоресурсы. Так, по его данным, в 2020 году задолженность, в том числе в связи с использованием различных криминальных схем, выросла и составила почти 131 млрд рублей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Такое положение, по мнению секретаря Совбеза, может привести к отключению населения от энергоресурсов и росту социальной напряженности.

"В связи с этим хочу отметить, что задачи повышения эффективности работы по предупреждению коррупционных правонарушений, неотвратимости наказания за их совершение - остаются актуальными и крайне важными", - обратился Патрушев к участникам совещания.

Перед началом совещания секретарь Совбеза провел встречу с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Они обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также проблемы информационной безопасности и киберпреступлений.

Основная же тема выездного совещания, которое первый раз в этом году прошло не в режиме видеоконференции и даже без медицинских масок, была посвящена выполнению нацпроектов. "Действующие ограничения, вызванные пандемией не повод для невыполнения поставленных президентом России задач по национальным проектам, - заявил Николай Патрушев. - Наоборот они стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья наших граждан, повышения качества их жизни".

Однако, по его данным, во время мониторинга выполнения национальных проектов на Северном Кавказе выявляются многочисленные правонарушения. Так, в прошлом году в округе выявлено 3500 нарушений закона, более 1000 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, зарегистрировано 123 преступления.

Как отметил секретарь СБ РФ, был предотвращен возможный ущерб казне в размере более 1,8 млрд рублей. Большинство преступлений выявлено при реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

В свою очередь, как сообщил полпред президента Юрий Чайка, 70 процентов преступлений в сфере нацпроектов пришлось на Чечню - 48 и Карачаево-Черкессию - 38 преступлений,

Фото: Григорий Сысоев /sco-russia2020.ru/РИА Новости
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Кроме того, по данным Росфинмониторинга, из двух с половиной тысяч контрактов, заключенных в Северо-Кавказском округе в рамках реализации национальных проектов, свыше половины - находятся в зоне риска. Сумма по этим контрактам составляет почти 58 млрд рублей. По словам секретаря Совбеза, недобросовестные чиновники широко используют мошеннические схемы для передачи подрядов аффилированным с ними организациям и незаконного распределения ресурсов, выделяемых на национальные проекты.

"Правоохранительным органам следует жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств", - подытожил Патрушев.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Совет Безопасности СКФО Борьба с коррупцией Национальные проекты 2019-2024

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