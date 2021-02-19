Патрушев оценил ущерб от коррупции на Северном Кавказе в два млрд рублей

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в прошлом году выявлено более 2,2 тысячи коррупционных преступлений, связанных с извлечением преступных доходов и личным обогащением в ущерб национальной экономике и интересам государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в СКФО, которое началось в пятницу в Ставрополе.

По его словам, размер ущерба по оконченным уголовным делам составил почти два млрд рублей. В то же время обеспечено возмещение ущерба на сумму 543 млн рублей, что, по мнению секретаря Совбеза РФ, является хорошим показателем, который будет только расти.

Патрушев отметил, что высоким остается уровень коррупции в топливно-энергетическом комплексе. До сих пор не решен вопрос погашения долгов за поставленные энергоресурсы. Так, по его данным, в 2020 году задолженность, в том числе в связи с использованием различных криминальных схем, выросла и составила почти 131 млрд рублей.

Такое положение, по мнению секретаря Совбеза, может привести к отключению населения от энергоресурсов и росту социальной напряженности.

"В связи с этим хочу отметить, что задачи повышения эффективности работы по предупреждению коррупционных правонарушений, неотвратимости наказания за их совершение остаются актуальными и крайне важными", - обратился Патрушев к участникам совещания.

Перед началом совещания секретарь Совбеза также провел встречу с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Они обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, проблемы информационной безопасности и киберпреступлений.