Патрушев оценил ущерб от коррупции на Северном Кавказе в два млрд рублей

По его словам, размер ущерба по оконченным уголовным делам составил почти два млрд рублей. В то же время обеспечено возмещение ущерба на сумму 543 млн рублей, что, по мнению секретаря Совбеза РФ, является хорошим показателем, который будет только расти.
Патрушев отметил, что высоким остается уровень коррупции в топливно-энергетическом комплексе. До сих пор не решен вопрос погашения долгов за поставленные энергоресурсы. Так, по его данным, в 2020 году задолженность, в том числе в связи с использованием различных криминальных схем, выросла и составила почти 131 млрд рублей.
Такое положение, по мнению секретаря Совбеза, может привести к отключению населения от энергоресурсов и росту социальной напряженности.
"В связи с этим хочу отметить, что задачи повышения эффективности работы по предупреждению коррупционных правонарушений, неотвратимости наказания за их совершение остаются актуальными и крайне важными", - обратился Патрушев к участникам совещания.
Перед началом совещания секретарь Совбеза также провел встречу с полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Они обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, проблемы информационной безопасности и киберпреступлений.
Патрушев рассказал о нарушениях при выполнении нацпроектов на Северном Кавказе
Действующие ограничения, вызванные пандемией, - это не повод для невыполнения поставленных президентом России задач по национальным проектам. Об этом на выездном совещании по Северному Кавказу заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
- Наоборот, они стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья наших граждан, повышения качества их жизни, - отметил Патрушев.
Однако, по его данным, во время мониторинга выполнения национальных проектов на Северном Кавказе выявляются многочисленные правонарушения. Так, в прошлом году в прошлом году в округе выявлено 3500 нарушений закона, более 1000 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, зарегистрировано 123 преступления.
Как отметил секретарь СБ РФ, был предотвращен возможный ущерб казне в размере более 1,8 млрд рублей. Большинство преступлений выявлено при реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".
В свою очередь, как сообщил полпред президента Юрий Чайка, 70 процентов преступлений в сфере нацпроектов пришлось на Чечню (48) и Карачаево-Черкессию (38).
Кроме того, по данным Росфинмониторинга, из двух с половиной тысяч контрактов, заключенных в Северо-Кавказском округе в рамках реализации национальных проектов, свыше половины - находятся в зоне риска. Сумма по этим контрактам составляет почти 58 млрд рублей. По словам секретаря Совбеза, недобросовестные чиновники широко используют мошеннические схемы для передачи подрядов аффилированным с ними организациям и незаконного распределения ресурсов, выделяемых на национальные проекты.
"Правоохранительным органам следует жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств", - подытожил Патрушев.