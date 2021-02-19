Патрушев рассказал о нарушениях при выполнении нацпроектов на Северном Кавказе

Действующие ограничения, вызванные пандемией, - это не повод для невыполнения поставленных президентом России задач по национальным проектам. Об этом на выездном совещании по Северному Кавказу заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

- Наоборот, они стали более востребованными, особенно в целях сохранения жизни, здоровья наших граждан, повышения качества их жизни, - отметил Патрушев.

Однако, по его данным, во время мониторинга выполнения национальных проектов на Северном Кавказе выявляются многочисленные правонарушения. Так, в прошлом году в прошлом году в округе выявлено 3500 нарушений закона, более 1000 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, зарегистрировано 123 преступления.

Как отметил секретарь СБ РФ, был предотвращен возможный ущерб казне в размере более 1,8 млрд рублей. Большинство преступлений выявлено при реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".

В свою очередь, как сообщил полпред президента Юрий Чайка, 70 процентов преступлений в сфере нацпроектов пришлось на Чечню (48) и Карачаево-Черкессию (38).

Кроме того, по данным Росфинмониторинга, из двух с половиной тысяч контрактов, заключенных в Северо-Кавказском округе в рамках реализации национальных проектов, свыше половины - находятся в зоне риска. Сумма по этим контрактам составляет почти 58 млрд рублей. По словам секретаря Совбеза, недобросовестные чиновники широко используют мошеннические схемы для передачи подрядов аффилированным с ними организациям и незаконного распределения ресурсов, выделяемых на национальные проекты.

"Правоохранительным органам следует жестко пресекать коррупционные проявления и злоупотребления со стороны государственных и муниципальных служащих, не допустить хищений бюджетных средств", - подытожил Патрушев.