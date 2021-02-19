В Дагестане сотрудников таможни и ГИБДД обвинили в махинациях на 119 млн

Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении восьми членов организованного преступного сообщества, состоявшего из сотрудников Дагестанской таможни и ГИБДД МВД по республике, созданного для уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом "РГ" сообщила прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Их деяния классифицируются по трем статьям УК РФ, в том числе "участие в преступном сообществе".

По версии следствия, члены преступной группировки изготовляли фиктивные документы и незаконно выдали паспорта транспортных средств на 90 дорогостоящих автомобилей иностранного производства. Впоследствии, на основании этих документов автомобили ставились на регистрационный учет без уплаты таможенных пошлин. В результате бюджет государства недосчитался на сумму в размере более 119 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для его рассмотрения по существу.