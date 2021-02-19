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19.02.2021 18:41
Рубрика: Общество

Игрушки на вырост

В регионах открывают новые детские сады с яслями
Текст: Алена Ларина (Магас) , Яна Шамаева (Ижевск) , Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8388)
Родить и быть уверенной, что ребенка со временем примут в детский сад, - об этом думает каждая будущая мама. А те, кто в скором времени после родов намерены вернуться к профессиональной деятельности, волнуются в разы сильнее. Ведь ясельные группы были и остаются самыми дефицитными. Они есть далеко не в каждом детсаду. Решить эту проблему призван национальный проект "Демография" - благодаря ему в регионах страны открываются новые современные детские сады с ясельными группами для детей до трех лет.
Детский сад № 34 в городе Ревда Свердловской области был рассчитан на 270 мест, но его сумели укомплектовать оборудованием на 340 человек. Фото: Пресс-служба администрации г. Ревда Детский сад № 34 в городе Ревда Свердловской области был рассчитан на 270 мест, но его сумели укомплектовать оборудованием на 340 человек. Фото: Пресс-служба администрации г. Ревда
Детский сад № 34 в городе Ревда Свердловской области был рассчитан на 270 мест, но его сумели укомплектовать оборудованием на 340 человек. Фото: Пресс-служба администрации г. Ревда

В этом году планируют построить 474 детских сада на 68,7 тысячи мест (в 2020 году построено 430 на 58,5 тысячи мест). А к концу 2024 года детские сады должны принимать всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - для этого дополнительно создадут 256,8 тысячи мест.

В Алтайском крае построят 14 детских садов

Среди регионов с наибольшим дефицитом мест в детских садах и яслях - Ингушетия. Поэтому нацпроект для республики - реальная помощь в решении этой проблемы. Только в этом году в селах Галашки, Плиево и Гамурзиево сдано три новых детсада для детей с рождения и до семи лет. Это стало настоящим праздником для жителей этих населенных пунктов. В Галашках очередь в садик сократилась до 30 человек. Теперь он может принять 220 ребят вместо тридцати, как раньше. В новом садике есть спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, художественный класс для развития. С детьми будут вести занятия психолог и логопед.

В городе Ревда у малышей в детсаду есть интерактивная песочница и комната со звездным небом

В конце января детский сад-ясли на 80 мест открыли в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии. Детишки получили просторные комнаты для игр, музыкально-физкультурный зал, современный пищеблок и медицинский кабинет. Кроме того, здание сделали доступным для инвалидов. По словам заведующей детсада Елены Швецовой, группы уже сформированы: зачислены дети в возрасте от двух до 3,5 лет, а с сентября сюда придут и полуторагодовалые малыши.

Отметим, что Завьяловский район окружает столицу республики - Ижевск, потому количество населения здесь постоянно растет, как и необходимость в новых дошкольных объектах. По словам главы района Константина Русинова, сейчас в муниципалитете начали строительство еще пяти детских садов, а через два-три года здесь будут работать 12 новых садиков.

А в городе Ревда Свердловской области по нацпроекту "Демография" открыт новый корпус детского сада № 34.Он поражает воображение даже искушенного человека. К примеру, для малышей оборудована театрально-костюмированная зона, интерактивная песочница, комната с проекцией звездного неба.

Анна Кузнецова выступила за создание детских садов и яслей при вузах

"Мы впервые открыли две ясельные группы для детишек от полутора до двух лет, и в них тут же записались 44 человека", - рассказала руководитель структурного подразделения № 4 детсада Ксения Изибаева.

По проектной документации, он был рассчитан на 270 мест, но за счет муниципального финансирования его укомплектовали оборудованием на 340 человек. В детском саду работает пять ясельных групп, их посещают 118 детей. Родители довольны. Детям в садике нравится: "Потому что интересно", - говорят малыши.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СКФО Ингушетия ПФО Удмуртия Ижевск УрФО Свердловская область ПФО Удмуртия

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