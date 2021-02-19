Банк России создал сборник лекций по финансовой грамотности в формате аудиокниги, а записали его дикторы из Ставрополя. Аудиокнигу уже сейчас можно скачать бесплатно.

Двадцать аудиолекций получились скорее в форме живой беседы. Темы различные и важные: как не только обезопасить себя от мошенников, но и что делать, если все-таки стал жертвой преступников. Разговор идет и о том, как понять, что столкнулся с финансовой пирамидой или же лжесотрудниками банка.

Кроме того, есть советы и для тех, кто хочет взять кредит, но боится не рассчитать свои финансовые силы. Учитывая, как быстро меняются способы мошенников выведать данные людей, в аудиокниге собрали самые актуальные вопросы.

Как заявили в отделении по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России, которое и стоит за появлением аудиокниги, у нее есть еще одна задача - рассказать о финансовой грамотности людям, у которых проблемы со зрением, и тем, кто лишен возможности воспринимать огромный пласт визуальной информации.

- Финансовым просвещением мы занимаемся уже много лет, но до этого момента большинство материалов было рассчитано на визуальное восприятие: статьи, видеоролики, брошюры, плакаты. Материалов в аудиоформате не было, и мы решили восполнить этот пробел. Аудиолекции "Финансовая культура" удобно слушать в машине, на прогулке или пробежке, за домашними делами, они отлично впишутся в образовательный процесс в школах и вузах, - пояснил управляющий отделением по Ставропольскому краю Георгий Тикунов.