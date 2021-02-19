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19.02.2021,  
12:27
Текст:  Алексей Михайлов (Мурманская область)

Морские летчики Северного флота отработают заправку в воздухе

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Пилоты дальних противолодочных самолетов Ту-142 противолодочной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка Северного флота проведут учения по заправке топливом в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Заправка будет производиться от самолета-танкера Ил-78.

Тренировка состоится в Краснодарском крае. В ней примут участие морские летчики Тихоокеанского флота.

Учения будут проводиться не только днем, но и ночью.

Возможность дозаправиться в воздухе позволяет противолодочной авиации серьезно увеличить боевой радиус и выполнять задачи на большом расстоянии от своих баз.

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