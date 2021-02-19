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19.02.2021 14:37
Рубрика: Общество

На Петербург обрушится сильный снегопад

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В ближайшие дни Санкт-Петербург завалит снегом. Такой прогноз дал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Предстоящие выходные 21-23 февраля будут умеренно-морозными и снежными. С северо-запада на город надвигается мощный североатлантический циклон. Он принесет первые снегопады уже в субботу 20 февраля, но пока небольшие.

Однако в дальнейшем снегопад будет постепенно усиливаться и достигнет максимума 23 февраля. В этот день петербуржцам придется перенести сильный порывистый ветер с метелями.

В общей сложности за ближайшие четыре дня в Санкт-Петербурге может до 35 миллиметров осадков. Это больше, чем вся месячная норма февраля (31 миллиметр). Высота снежного покрова с сегодняшних 22-23 сантиметров увеличится до 35-45, превысив максимум нынешней зимы. По словам синоптика, последний раз такие сугробы в Петербурге были два года назад, в феврале 2019-го.

Средняя дневная температура воздуха ожидается в пределах 6-11 градусов мороза, только в воскресенье будет на пару градусов теплее.

Принесенный нынешним циклоном снегопад закончится 24 февраля, но снег в город еще вернется, обещает Михаил Леус.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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