В вологодском микрорайоне Южный по нацпроекту "Образование" построят новую школу на тысячу мест. Для этого Вологодчине выделили федеральную субсидию на сумму более 500 миллионов рублей.

Для микрорайона, который сейчас активно развивается и застраивается, школа - самый необходимый объект. Здесь подобных зданий не возводили еще с советских времен.

- Жителей микрорайона обращались к нам с многочисленными просьбами. Ведь более 2,5 тысячи детей вынуждены учиться во вторую смену. Свободнее вздохнут школы, которые сейчас перегружены, - отметил депутат заксобрания области Антон Холодов.

А еще новая трехэтажная школа станет большим культурно-образовательным центром всего микрорайона. Чтобы сэкономить средства, подобрали типовой проект из реестра Минстроя России, реализованный в Кирове, привязали его к местности.

Стоимость работ - около 870 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Построить школу планируют уже летом следующего года.