Петербургские ученые создали трехмерную модель Дамасской цитадели

Ученые из Института истории материальной культуры РАН смогли создать трехмерную модель Дамасской цитадели. В ее основу легли съемки, проводимые в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей.

Цитатель Дамаска была построена в IV веке нашей эры, в XI веке разрушена и отстроена заново. Затем цитадель перестраивали в XIII веке.

Вплоть до середины позапрошлого века цитадель Дамаска выполняла функцию главного оборонительного значения города. Затем в крепости разместили казармы, какое-то время там была тюрьма.

В 1986 году цитатель начали реставрировать. Работы в крепости продолжались вплоть до начала вооруженных действий в Сирии.

Ожидается, что трехмерная модель поможет специалистам в дальнейшей реставрации цитатели.