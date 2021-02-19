В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева

Курительную трубку Емельяна Пугачева представили в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. Здесь открылась выставка "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии".

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, именно этот экспонат, принадлежащий донскому казаку, предводителю Крестьянской войны 1773-1775 годов Емельяну Пугачеву, вызовет особый интерес. Но на выставке есть и другие необычные вещи. Например, сабля, которую пожаловала императрица Елизавета Петровна старшине войска Донского С.Н. Себрякову или клинок казачьей сабли, дарованный Анной Иоанновной старшине войска Донского П.С. Еркаширу. Есть и сабля атамана Яицкого войска И.К. Акутина, которую он получил от Екатерины II.

На выставке можно увидеть увидеть также сабли и шашки, принадлежавшие семье императора Николая II. А еще представлены знаки отличия разных казачьих полков, картины и редкие книги.