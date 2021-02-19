Новости

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса 10:29
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет 10:27
В Индии намерены использовать ресурсы Мирового океана для развития страны 10:17
Боливия отказалась от кредита МВФ в 346,7 млн долларов 10:11
Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП 10:06
В Крыму из-за снегопада приостановили автобусное сообщение с материком 09:55
На Крымском мосту организовали пункты обогрева для водителей 09:52
США вводят санкции против 43 граждан Беларуси 09:52
Вице-мэр Челябинска арестован на два месяца 09:50
ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться 09:49
Охранник "Зимней вишни" рассказал о сбое в системе оповещения в день пожара 09:43
В Екатеринбурге загорелась квартира в 12-этажном доме 09:35
В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов 09:32
Крымский мост очистят от снега за несколько часов 09:31
Полиция проверяет действия 29 сотрудников при беспорядках в Капитолии 09:30
Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами 09:28
На Чукотке эвакуировали жителей села, оставшегося без отопления 09:21
В США раскрыли детали новых санкций против "Северного потока-2" 09:18
В Челябинской области завели уголовное дело на экс-мэра Кропачево 09:18
В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева 09:17
В ХМАО женщина отдала 2 млн рублей позвонившим "из полиции" мошенникам 09:10
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников 09:04
Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией" 09:00
Капсулу с японского зонда "Хаябуса-2" выставят на показ в музее 08:57
Сергунина: Открыт прием заявок на конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" 08:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 09:17
Рубрика: Общество

В артиллерийском музее Петербурга представили трубку Емельяна Пугачева

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Курительную трубку Емельяна Пугачева представили в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России. Здесь открылась выставка "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии".

В Великом Новгороде музею передадут древний вал и городскую стену

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, именно этот экспонат, принадлежащий донскому казаку, предводителю Крестьянской войны 1773-1775 годов Емельяну Пугачеву, вызовет особый интерес. Но на выставке есть и другие необычные вещи. Например, сабля, которую пожаловала императрица Елизавета Петровна старшине войска Донского С.Н. Себрякову или клинок казачьей сабли, дарованный Анной Иоанновной старшине войска Донского П.С. Еркаширу. Есть и сабля атамана Яицкого войска И.К. Акутина, которую он получил от Екатерины II.

На выставке можно увидеть увидеть также сабли и шашки, принадлежавшие семье императора Николая II. А еще представлены знаки отличия разных казачьих полков, картины и редкие книги.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
Росавиация ответила на сообщения о возобновлении чартеров в Египет
Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"