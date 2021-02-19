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19.02.2021 16:52
Рубрика: Культура

В Германии продали уникальную вологодскую икону за 110 тысяч евро

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба Белозерского областного краеведческого музея Фото: Пресс-служба Белозерского областного краеведческого музея
Фото: Пресс-служба Белозерского областного краеведческого музея

На аукционе русского искусства в Дюссельдорфе продали уникальную икону с изображением Святой Ветхозаветной Троицы из Спасо-Преображенского собора вологодского города Белозерска. Покупатель заплатил за шедевр 110 тысяч евро.

Фото: National Trust
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Как сообщает пресс-служба Белозерского областного краеведческого музея, храму икону преподнес в дар царь Федор Алексеевич в 1682 году после того, как его отец - царь Алексей Михайлович поспособствовал возведению Спасо-Преображенского собора. Описание этих событий есть на обратной стороне иконы, там же и капсула с реликвиями святого Саввы из Саввино - Сторожевского монастыря в Звенигороде. Размер уникальной иконы - 108 на 78 сантиметров.

Известны и имена иконописцев - это потомственные мастера, братья Ермолай и Яков Сергеевы из Вологды и Петр Семенов из Москвы.

В 1682 году Святая Ветхозаветная Троица была установлена на алтаре храма в Белозерске. В XVIII веке ее поместили на правом столпе храма среди почитаемых местных икон, это значится в описи. А вот куда и как она потом исчезла, не известно.

Информация о шедевре появилась, когда ее выставили на аукцион. Сотрудники Белозерского музея пытались найти меценатов, которые смогли бы выкупить икону и вернуть ее в Россию. Но им не удалось.

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